Киев, 3 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Цена на газ на украинской бирже установила новый исторический рекорд, сообщают украинские СМИ 3 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Отмечается, что в ходе торгов были проданы 50 тыс. кубометров топлива по цене 20.100 грн (около $715 по актуальному курсу) за тысячу кубометров (с НДС и на условиях предоплаты).

СМИ отмечают, что это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году. Подчеркивается, что основная причина роста цен на природный газ на Украине — рост котировок на европейских хабах.

ИА REGNUM напоминает, что цена газа в Европе в первые дни сентября приблизилась к $650 за тысячу кубометров. Ранее на Украине заявляли, что такой рост цен объясняется заговором со стороны России, которая якобы специально минимизировала транзит газа в ожидании начала работы проекта «Северный поток-2».