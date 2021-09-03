Самара, 3 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в честь 76-летия со дня окончания Второй мировой войны возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров в Самаре. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Расстрелянные мирные жители. Вторая мировая война

Сообщается, что 3 сентября в России отмечается День Воинской славы — День окончания Второй мировой войны, которая началась в 1939 году нападением фашистской Германии на Польшу.

В память о подвиге советских солдат Азаров вместе с земляками возложил цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в Самаре.

Кроме этого, 3 сентября в рамках проекта «Историческая память» состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь участников Великой Отечественной и Советско-японской войн, военных комиссаров Куйбышевской области генерал-майоров Ивана Макаровича Матюхина и Степана Борисовича Жестакова.

«Они были командирами двух соединений Красной Армии — 106-го и 111-го укрепленных районов первого Дальневосточного фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года красноармейцы успешно штурмовали крупнейшую в Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й армии Японской империи, уничтожили и пленили его гарнизон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе ежегодно открывают новые имена защитников Отечества, возвращая славу и память о них, также ведется большая работа по восстановлению мемориалов и памятников.

«Говорят, легко начать войну, но трудно ее закончить. Им это удалось. Проявив мужество, стойкость, заботу о личном составе, следуя зову своего сердца и патриотическому долгу, они поставили точку в этой страшной трагедии — Второй мировой войне. Я рад тому, что на территории Самарской области мы бережно относимся к памяти Героев», — заявил глава региона.