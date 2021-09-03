Медногорск, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области утром 3 сентября загорелась сухая трава. Впоследствии огонь перекинулся на дома и гаражи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар на окраине Медногорска

По оперативным данным, трава горит по фронту 6 км, пламенем объят один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственная постройка по переулку Осипенко. В результате усиления ветра огонь затронул прилегающие гаражи.

Борьбу с пожаром на трех участках ведут 98 человек и 33 единицы техники. Для заправки спецмашин привлечён пожарный поезд.

Работы по тушению осложняет ветер. На месте развёрнут межведомственный штаб. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация на данный момент не требуется.