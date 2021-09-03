Джакарта, 3 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В целевой группе по борьбе с COVID-19 заявили, что жителям следует соблюдать меры предосторожности, если они хотят посещать торговые центры, сообщает Kompas.

Дарья Драй ИА REGNUM Полупустой ТРЦ

Хотя торговые центры в различных городах Индонезии открыли, в целевой группе отметили, что передача коронавируса все еще существует.

«Те, кто прошел полную вакцинацию против коронавируса, могут показать свой QR-код на входе», — заявила официальный представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Рейса Бротоасморо.

Торговые центры на Яве и Бали будут открыты до 21:00.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7797 носителей коронавируса.