Тбилиси, 3 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 3 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 14:29 по тбилисскому времени (13:39 мск). Эпицентр находился в девяти километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли этим летом землетрясения случаются регулярно. Обычно их фиксируют возле села Самеба. Ранее геолог Арчил Магалашвили заявил, что частные землетрясения в этом регионе не должны быть поводом для паники.