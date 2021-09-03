Чебоксары, 3 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Чувашии суточное количество выявляемых случаев заражения остаётся примерно на одном уровне, при этом продолжают регистрировать летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В медколледже в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По данным на 3 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 31 916 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 76. Напомним, что за последние три недели выявляется от 75 до 81 носителя инфекции ежесуточно.

Переболели COVID-19 в республике 28 963 пациента, из них за последние сутки выздоровели 69 человек.

В то же время в Чувашии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли ещё 12 человек. Всего скончались 2043 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алатырской центральной районной больницы установлен компьютерный томограф. По словам главного врача Юрия Боголюбова, теперь пациенты без транспортировки в соседние районы смогут быстро пройти обследование, а врачи увидеть клиническую картину и назначить необходимое лечение.