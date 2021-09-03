Минск, 3 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Недопустимо смотреть на убожество, которое демонстрирует белорусский футбол. Об этом 3 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

"Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что задал вопрос руководителю белорусской федерации футбола: зачем выпустили на поле молодёжную команду в матче с Чехией. По его мнению, они не собирались играть в этом матче.

Напомним, 2 сентября сборная Белоруссии на выезде проиграла Чехии со счётом 0:1 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.