Берн, 3 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. На грани уничтожения с лица Земли оказались из-за разрушения экосистем некоторых лесов в результате изменения климата около трети всех видов деревьев в мире. Это следует из доклада ученых, передает 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

sovraskin Лес

Отмечается, что, по данным Международной организации по охране ботанических садов (BGCI), наибольшей угрозой для деревьев являются ведение сельского хозяйства и заготовки леса, а также на это оказывает значимое влияние изменения климата.

Также указывается, что исследователи изучили риски для 58 497 видов деревьев во всем мире и выяснили, что 30% из них находятся под угрозой исчезновения, а еще 7% числятся как «возможно, находящиеся под угрозой». При этом у 21% видов не было достаточно данных для оценки, и чуть более 40% названы «не находящимися под угрозой исчезновения».

Кроме того, отмечается, что около 142 видов деревьев вымерли, и более 440 имеют менее 50 отдельных деревьев в дикой природе, а такие из них, как магнолия, дубы, клены и эбеновое дерево являются самыми уязвимыми.

В то же время, отмечается, что больше всего видов деревьев (8847) произрастает в Бразилии, где расположены обширные участки тропических лесов Амазонки и там же само большое число из них, находящихся под угрозой исчезновения (1788).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создал Консультативный совет по климату и окружающей среде, который будет предоставлять независимые консультации и экспертные заключения в отношении мероприятий, направленных на достижение банком своих целей в области борьбы с изменением климата и экологической устойчивости.