Ульяновск, 3 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на центр по гидрометеорологии.

ИА REGNUM Ливень в городе

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По данным ведомства, в ближайшие часы 3 сентября с сохранением ночью 4 сентября местами по области ожидается западный ветер. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что «жёлтый» уровень означает потенциально опасные погодные условия. Спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий и по возможности находиться в помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности также объявлялся 3 сентября в связи с ливнями и сильным ветром.