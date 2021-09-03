Красноярск, 3 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту похищения мужчины сотрудником реабилитационного центра и его знакомым возбуждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, вечером 20 августа 2021 года сотрудник реабилитационного центра для зависимых лиц вместе со своим знакомым по указанию родственников 36-летнего мужчины похитил последнего, применив насилие, из квартиры в Свердловском районе Красноярска.

Мужчину против его воли поместили в центр социальной помощи в Большемуртинском районе Красноярского края. Там его незаконно удерживали против его воли до 26 августа. Освободили мужчину правоохранительные органы.

Сотрудник центра и его знакомый заключены под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии мужчину обвинили в истязании и похищении несовершеннолетней.

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