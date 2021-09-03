Оренбург, 3 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Оренбургский аэропорт ушел с молотка 3 сентября. Покупателем стало ООО «АБС Оренбург» — совместная компания АО «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и ООО «Новапорт холдинг», сообщают СМИ.

Orenairport.ru Аэропорт Оренбурга

Стартовая цена лота составляла 1,681 млрд рублей, шаг на повышение — 168,1 млн рублей. Участник отрогов «АБС Оренбург» предложил 3,193 млрд рублей. Продано 100% акций оренбургского аэропорта.

Оренбуржье выставило на продажу аэропорт с условием, что покупатель погасит долги и модернизирует аэропортовый комплекс в течение четырех лет. Согласно опубликованной в интернете аукционной документации, по состоянию на 31 июля 2021 года общий размер обязательств перед АО «Государственная транспортная лизинговая компания» составляет 1 305 314 964,48 рублей.

Инвестор должен разработать не менее трех вариантов аэропорта и согласовать проект с правительством Оренбургской области. Пассажирский терминал международного аэропорта «Оренбург» должен соответствовать следующим техническим характеристикам: площадь: не менее 18 тыс. кв. метров; пропускная способность (отдельно на прилет и на вылет) — на внутренних воздушных линиях 360 пасс/час и международных — 220 пасс/час; наличие международного сектора; возможность трансферных перевозок; наличие не менее двух телетрапов, парковка на 500 машиномест; наличие VIP-зала с отдельным входом и подъездом.

На территории аэропорта должен быть построен новый грузовой терминал либо проведена реконструкция старого объекта. Предполагается, что объем обрабатываемого груза и почты на обновленном терминале составит не менее 2 тонн в год.

Кроме того, собственник аэропорта обеспечит строительство сетей водо-, тепло-, электроснабжения, сетей связи, водоотведения.

При проведении реконструкции 90% штата сотрудников должно быть сохранено. Во время модернизации аэропорт должен работать бесперебойно, с уровнем обслуживания не хуже существующего на дату соглашения. Минимальный размер инвестиций в реконструкцию составит 3,6 млрд рублей.

Добавим, АО «Международный аэропорт «Оренбург» включает в себя аэропорты Оренбурга и Орска, а также АК «Оренбуржье».