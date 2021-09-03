Кострома, 3 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В костромском лицее No 32 детям вместо горячего питания выдали сухпайки. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Хлеб

В настоящее время школьники питаются хлебом, отварными яйцами, соками и чаем. Такая ситуация сложилась из-за увольнения всех поваров школьной столовой. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении образования городской администрации, кухонные работники остались недовольны оплатой труда.

«Повара получают зарплаты из фонда оплаты труда каждого конкретного образовательного учреждения. За 8 часов работы на протяжении 5, а иногда и 6 дней в неделю кухонные работники получают оплату начиная от МРОТ и заканчивая где-то 23−25 тысячами рублей в месяц. При этом, приходить на готовку в школу им иногда приходится к 5−6 утра» , — рассказали в управлении.

К директору лицея пообещали применить «меры дисциплинарного характера». В настоящее время вопрос с кадрами в учреждении решён. Горячей едой детей накормят в понедельник, 6 сентября.