Москва, 3 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. России в своей истории уже приходилось переживать периоды, когда из-за происходивших технологических изменений спрос на важные составляющие отечественного экспорта существенно сокращался, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик, комментируя слова Германа Грефа о так называемой «энергетической трансформации».

GEOSOL Gesellschaft für Solaranergie mbH «Зелёная» энергетика. Солнечные батареи

«Так, с распространением технологий выплавки чугуна с использованием каменного угля в конце XVIII — начале XIX веков Россия, конкурентным преимуществом которой было обилие древесины, из которой производился древесный уголь для выплавки чугуна, утратила лидирующие позиции в поставках чугунных изделий в Европу.

Широкое распространение пароходов в середине XIX века сократило спрос на мачтовый лес, парусину и пеньку. Технологии постоянно совершенствуются, поэтому вполне нормально готовиться к этим изменениям и тому, как они отразятся на экономике.

Однако, тема глобального энергоперехода, на основе которой построены прогнозы, которыми оперирует глава Сбербанка, всё-таки в значительной степени является продуктом пропаганды.

Технологические новшества лишь тогда являются жизнеспособными, когда они экономически-выгодны. Энергопереход же насаждается сверху, причем зачастую с ущербом для бюджета и конкурентоспособности экономики.

Сейчас энергия, добываемая из альтернативных источников, с учетом стоимости самого оборудования выходит дороже, менее стабильной и масштабируемой, чем энергия, получаемая классическими ГЭС, АЭС и даже ТЭЦ на газе. И для ее внедрения приходится насильно изгонять традиционные источники и тратить средства на дотации.

Об уязвимости альтернативной генерации к метеоусловиям, наглядно продемонстрированной прошедшей зимой, даже говорить не стоит. Упорствуя в экологическом пуризме европейские чиновники сами подрывают экономику своих стран.

Повсеместное внедрение электромобилей не снизит потребления энергии Европой, а лишь изменит форму потребления этой энергии. Её тоже нужно будет где-то получать, и у «чистых источников», если не относить к таковым атомную энергию, на которую «зеленые» в Европе тоже смотрят косо, довольно ограниченные возможности по компенсации выпадающих из-за отказа от тепловой генерации объёмов энергии.

Значит, электроэнергию придется закупать, и тут у России хорошие возможности компенсировать снижение экспорта нефти и газа ростом экспорта электроэнергии.

Водородные двигатели, которыми сейчас также бредят зеленые, нуждаются в водороде. И, тут, опять же, у России прекрасные возможности, поскольку самые эффективные технологии получения водорода опять же из углеводородного сырья. И даже качать водород в Европу можно будет по тем же трубам, или возить теми же танкерами, которыми сегодня поставляют природный газ.

Кардинальные изменения в технологиях не происходят одномоментно — внедрению любых новых систем препятствует то, что место уже занято вполне работоспособными ныне существующими, с отточенными техническими решениями и развитой обеспечивающей инфраструктурой.

Если спрос на нефть и газ будет снижаться, соответственно, будет снижаться и их цена, а значит, более эффективными станут процессы с их использованием. При дешевом бензине у электромобиля ещё меньше преимуществ перед автомобиля с ДВС, при снижении цены на газ выигрывают технологические процессы, его использующие», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потери в российском энергетическом экспорте от перехода мировой экономики к углеродной нейтральности составят $192 млрд (14 трлн рублей) к 2050 году, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме — 2021.

Читайте также: Греф спрогнозировал потери в экспорте России от глобального энергоперехода