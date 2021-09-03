Киев, 3 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Главным препятствием для вступления Украины в НАТО является военный конфликт на территории государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом в интервью украинским СМИ 3 сентября заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

Дипломат признала, что Украина «очень активно работала», чтобы убедить отдельные страны НАТО в необходимости своего присоединения к Альянсу. Вместе с тем она добавила, что получить консенсус «непросто», и власти Украины это знают.

«Факт остается фактом — на Украине есть военный конфликт… а это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты», — заявила посол Германии.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября, в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украину возьмут в НАТО, когда она выполнит ряд условий, о которых «хорошо знает». По словам Псаки, речь идёт о реформах, направленных на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста.

В свою очередь президент Зеленский уточнил, что на его переговорах с президентом Байденом стороны обсудили видение Вашингтоном этого процесса, роль США и даже сроки вступления Украины в НАТО.