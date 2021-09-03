Награждены полицейские, раскрывшие дело об убийстве тюменской школьницы
Тюмень, 3 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Глава МВД России Владимир Колокольцев 3 сентября наградил оперативников, раскрывших дело об убийстве девятилетней школьницы Насти М. в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Дело об убийстве Насти стало резонансным не только в регионе. но и в стране. Около пяти тысяч полицейских, спасателей, волонтёров, а также военных искали пропавшую девочку полтора месяца. Когда было найдено тело ребёнка, полицейские в кратчайшие сроки выявили подозреваемого в убийстве.
Медалью МВД России И.Д. Путилина награждены два тюменских оперуполномоченных, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Тюмени. Наградным пистолетом Макарова награждены старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России и заместитель начальника управления уголовного розыска по Тюменской области. Имена награждённых не называются.