Тюмень, 3 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Глава МВД России Владимир Колокольцев 3 сентября наградил оперативников, раскрывших дело об убийстве девятилетней школьницы Насти М. в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пресс-служба МВД России Владимир Колокольцев с награждёнными полицейскими

Дело об убийстве Насти стало резонансным не только в регионе. но и в стране. Около пяти тысяч полицейских, спасателей, волонтёров, а также военных искали пропавшую девочку полтора месяца. Когда было найдено тело ребёнка, полицейские в кратчайшие сроки выявили подозреваемого в убийстве.

Владимир Колокольцев, глава МВД России «Розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским. В помощь им из Москвы были откомандированы высококвалифицированные специалисты Главного управления уголовного розыска МВД России, имеющие большой опыт раскрытия тяжких деяний. Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства».

Медалью МВД России И.Д. Путилина награждены два тюменских оперуполномоченных, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Тюмени. Наградным пистолетом Макарова награждены старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России и заместитель начальника управления уголовного розыска по Тюменской области. Имена награждённых не называются.