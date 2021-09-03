Киев, 3 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В августе 2021 года украинцы купили на $245 млн иностранной валюты больше, чем продали, говорится в сообщении нацбанка страны, опубликованном 3 сентября.

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Согласно информации регулятора, в августе на Украине продали валюту на $2,38 млрд, купили на $2,62 млрд. Речь идет об обменных операциях исключительно физических лиц, как наличных, так и безналичных.

Нацбанк отмечает, что покупка валюты на Украине превысила продажу впервые с февраля 2021 года.

В целом с начала 2021 года украинцы продали валюту на $16,52 млрд, купили на $14,74 млрд. Таким образом, в нынешнем году чистая продажа валюты составила $1,78 млрд.