Уфа, 3 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Спасателей и добровольцев, которые ведут борьбу с лесными пожарами в Башкирии, поблагодарил глава республики Радий Хабиров. Об этом 2 сентября он сообщил на своей странице в социальной сети.

Moscow.mchs.ru Пожарный

Хабиров отметил, что в республике лесные пожары удалось локализовать, но вздыхать с облегчением ещё рано.

«Ещё не все спокойно в Белорецком и Абзелиловском районах, впереди — аналитика и выводы о причинах и последствиях. А сегодня здесь, в Хайбулллинском районе, я говорю спасибо всем участникам ликвидации лесных пожаров и благодарю за все, что они сделали этим летом. Мы были перед самой настоящей природной угрозой», — сообщил он, отметив, что была поставлена главная задача — не допустить распространение огня в населенные пункты.

Хабиров отметил, что с этой задачей в республике справились, как справились и со второй задачей: «не допустили, чтобы пожары начали носить масштабный характер».

«Бороться с природными пожарами профессионалам буквально с первого дня помогали волонтеры, местные жители. Приезжали и из других районов и регионов. Всего — более 4000 добровольцев», — подчеркнул глава региона.

Он сообщил, что сейчас задача руководства региона — извлечь уроки этого тяжёлого лета и подготовиться к следующему летнему сезону.

«Мы видим, что необходимо укрепление материальной базы. До ноября подготовим программу по этому направлению. Осенью начнёт испытания наш вертолёт Ка-32, который мы закупили для нашей республики», — сообщил Хабиров, отметив, что вертолет приспособлен для тушения пожаров в самых сложных условиях.

«Но не устаю повторять, самое главное — люди. И я снова благодарю каждого, кто подключился к ликвидации нашей общей проблемы», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 сентября в текущем году в Башкирии было зафиксировано 418 лесных пожаров: огонь прошелся по 12 331,2 га леса.