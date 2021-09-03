Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Инспекторы управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия обследовали реку Дон и выявили повышенную концентрацию загрязняющих веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

Обследования на участке протяжённостью 230 км от Ростова-на-Дону до Цимлянского водохранилища начались в июле 2021 года. За это время отобрано более 250 проб воды и донных отложений. Исследования показали наличие в ряде точек нефтепродуктов и взвешенных веществ. Однако только повторные исследования помогут определить места, которые загрязняются систематически.

Инспекция будет продолжена. Контролировать экологическое состояние состояние реки Дон специалисты будут до конца ноября 2021 года.