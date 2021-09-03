Кампала, 3 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Силы безопасности Уганды арестовали по подозрению в шпионаже проректора университета Виктории Лоуренса Мугангу. Об этом 3 сентября сообщили представители минобороны африканской страны, передает ИА «Красная Весна».

ru.torange.biz Арест

Как указала официальный представитель военного ведомства бригадный генерал Флавия Беквасо, слова которой приводит Nation. Afrika, ученого заподозрили в шпионаже и в настоящее время ведется расследование.

При этом она не уточнила страну, в шпионаже на которую подозревается Муганга. В университете Виктории также никак не прокомментировали этот арест.

Отметим, Лоуренс Муганга является одним из наиболее известных представителей этнических тутси («баньяруанда»), которые проживают в Уганде и отстаивают интересы этнической руандийской общины в стране.