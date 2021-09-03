Владивосток, 3 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Производство серийной версии Aurus на водороде начнется ближе к 2024 году. Тогда же модель будет представлена на авторынке. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью РБК на Восточном экономическом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

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«До 2024 года будет разработка, затем испытания», — сказал министр.

Мантуров добавил, что к 2024 году на водородный Aurus также будет получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а затем уже начнется серийное производство модели.

По его словам, согласно программы, принятой правительством, до 2030 года в России будет создана инфраструктура для водородных автомобилей, состоящая из более 1 тыс. заправочных станций.

Ранее во Владивостоке состоялся публичный дебют прототипа седана Aurus Hydrogen, работающего на водородном топливе. Запас хода модели составляет 600 км.

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