Тула, 3 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Главным тренером тульского «Арсенала» стал черногорский специалист Миодраг Божович. Об этом 3 сентября сообщается на сайте клуба.

Kc-camapa.ru Миодраг Божович

Отмечается, что стороны заключили контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, Божович уже работал в «Арсенале» с 2017 по 2018 год. Кроме того, в России он возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» расторг контракт с Дмитрием Парфёновым, который возглавлял команду с ноября 2020 года.