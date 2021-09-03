Москва, 3 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Слова Германа Грефа о так называемой «энергетической трансформации, сказанные в рамках ВЭФ-2021, лишний раз подтверждают прогнозы экспертов и аналитиков (в том числе международных): движение вперед к углеродной нейтральности неизбежно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко.

Kremlin.ru Герман Греф

«Европа и Германия в частности задают тренды. Недавно глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ Дирк Месснер в рамках комментария по газопроводу «Северный поток — 2» отметил, что в Германии полным ходом идет переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

В июле власти Евросоюза опубликовали законопроект о введении механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который больше всего ударит по России, т.к. нам придется платить дополнительный сбор за поставки в Европу черных металлов, алюминия, удобрений.

В начале 2021 года даже промышленный Китай заявил, что собирается достичь углеродной нейтральности к 2060 году. И зная жесткие методы госуправления в «Поднебесной» не приходится сомневаться, что они осуществят задуманное.

По прогнозам Сбера от глобального энергетического перехода может потерять очень и очень много: падение добычи нефти к 2050-му году составит 72%, газа — 52%, угля — 90%, а экспорт энергоресурсов на $179 млрд уже к 2035 году. ВВП сократится на 5 трлн рублей (на 7,7%), а доходы населения упадут на 14%.

Кроме пессимизма Греф отметил, что у правительства и президента РФ Владимира Путина серьезное отношение к данной проблеме. И действительно, в начале августа было объявлено, что в правительстве под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова будут созданы рабочие группы для адаптации к мировой энерготрансформации, которые должны до конца года провести глубокий анализ отраслей, подлежащих декарбонизации, а в начале 2022 года представить соответствующую стратегию развития.

Например, Москва уже играет на опережение. ESG — Environmental, Social, Governance — экологические, социальные и управленческие, то есть «зеленые» факторы. Столица для финансирования экологических программ выпустила в апреле и мае 2021 года ESG-облигации суммарно более чем на 115 млрд рублей с погашениями в 2024-м, 2026-м и 2028 гг.

Вырученные от продажи облигаций денежные средства будут направлены на два основных проекта: замена автобусного парка на электробусы и дальнейшее развитие линий метро, в рамках которых планируется снизить выбросов CO2 и загрязняющих веществ.

Но это только Москва и это всего лишь $1,5 млрд — капля в море от средств, которые необходимо потратить, чтобы сгладить экономические последствия энергоперехода: по мнению того же Грефа, нужно тратить более $30 млрд, причем каждый год.

И если очевидно, что даже развитые страны со всеми их инициативами (не считая устремления отдельных компаний — например, автомобильных — и глобальных организаций, таких как мировой чемпионат Формула-1), запаздывают в деле снижения выбросов на несколько лет, то Россия, к сожалению, еще на шаг позади.

Так что необходимо срочно заниматься данным критически важным вопросом, иначе потери будут не только в экономике, но и природа нас не пожалеет — а это гораздо страшнее.

Надо внедрять более экологичные производства, активно расширять использование ВИЭ и информационных технологий и цифровизации для перевода максимального возможного количества услуг и сервисов в режим онлайн. При наличии воли это всё более, чем реально. В данном вопросе можно только солидаризироваться с Грефом», — высказал свое мнение эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) — 2021 глава крупнейшего банка страны Сбера Герман Греф предупредил о так называемой «энергетической трансформации», происходящей сейчас в мире.

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