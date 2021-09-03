Атлантический циклон закроет небо над Петербургом и принесет прохладу
Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Североатлантический циклон закроет небо над Петербургом тучами и понизит температуру воздуха до +10 градусов, сообщил 3 сентября ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, погоду в Северной столице будет формировать очередной активный североатлантический циклон, центр которого к концу дня уйдёт в Верхнее Поволжье.
«Его облачная спираль будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер», — рассказал синоптик.
Температура воздуха +10…+12 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северный 6−11 м/с, порывистый.
По данным гидрометцентра Петербурга, в субботу, 4 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.