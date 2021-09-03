Грозный, 3 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Чеченская Республика планирует обзавестись собственным лагерем отдыха в Крыму. На месте его будущего расположения по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова уже начались изыскательские работы. Лагерь будет построен неподалеку от города Алушта, сообщил министр труда, занятости и социального развития ЧР Усман Баширов.

Krymtrek.ru Детский лагерь. Артек

«Его строительство и ввод в эксплуатацию позволит обеспечить чеченских школьников более качественными и современными условиями отдыха на морском побережье», — написал Баширов на своей странице в соцсети Instagram.

По словам министра, в 2021 году отдохнут за госсчет около 15 тыс. детей из Чечни. Большинство из них побывало в детских лагерях отдыха «Горный ключ», «Светлячок», «Горный Беной» и «Радуга», расположенных на территории республики. Также отдохнули на побережье Черного моря в районе Анапы пять смен детей из Чечни.