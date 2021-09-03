Варшава, 3 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Польше общество в вопросе одобрения/неодобрения тактики властей республики в борьбе с миграционным кризисом, возникшим на границе с Белоруссией, разделено почти поровну, однако сторонников действий властей больше — 51%. Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведённого социологическим центром. Результаты опроса были обнародованы на портале Onet.pl.

Опрос

Тех, кто считает, что власти выбрали неверную тактику и действуют слишком жестко либо наоборот слишком мягко, среди респондентов оказался 41%. Остальные не смогли дать однозначный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены ещё 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.