Нур-Султан, , 14:13 — REGNUM Как сообщалось ранее, 19 августа в Казахстане суд приговорил известного общественного деятеля, последовательного сторонника союза Казахстана и России Ермека Тайчибекова к 7 годам заключения строгого режима. Вчера защита Е. Тайчибекова направила апелляционную жалобу, в котором требует отменить приговор и оправдать Е.К. Тайчибекова. Апелляционная жалоба зарегистрирована и принята к производству.

Суть апелляции в том, что приговор не отразил позицию защиты, не дал оценку экспертизе, проведенной в Москве, не дал оценку нарушениям прав Тайчибекова во время следствия, а также проигнорировал все ходатайства для реализации права на защиту в рамках судебного следствия. Адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов считает, что приговор построен не на законе, а на мнении определенных сил, которые «выполняют поручение». Дата апелляционного заседания пока не известна.