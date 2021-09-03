Омск, 3 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Омской области набирает темпы. Как сообщили ИА REGNUM 3 сентября в региональном правительстве, омские аграрии уже намолотили первый миллион тонн зерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Чтобы завершить уборку урожая в оптимальные агротехнические сроки, аграрии работают круглосуточно.

На сегодняшний день в Омской области обмолочено 768,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (38,4% от плана), в том числе 451,4 тыс. га яровой пшеницы (31,4%) и 134,9 тыс. га ячменя (43,2%).

Обмолочено 11,1 тыс. га (97,4%) озимой пшеницы, 3,1 тыс. га (100%) озимой ржи. Намолочено 1 млн тонн зерна при средней урожайности 13,6 ц/га.

В уборочных работах 2021 года применяется 3,5 тысячи грузовых автомобилей, 4031 зерноуборочный комбайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области труженики села приступили к осеннему севу.

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