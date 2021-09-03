Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД на основных магистралях Ленинградской области с помощью квадрокоптера будут выявлять нарушителей, выезжающих на полосу встречного движения, что создаёт угрозу самых тяжелых ДТП. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Nicolas Halftermeyer Квадрокоптер

«Этот вид нарушений ПДД наиболее опасен, поскольку в случае ДТП с большой вероятностью приводит к гибели людей», — уточнили в ведомстве.

Только за минувшее лето в Ленинградской области в ДТП погибло 111 человек. За этот же период сотрудники ДПС за выезд на полосу встречного движения привлекли к административной ответственности более 1,5 тыс. водителей.

«Экипажи ГИБДД, оснащенные квадрокоптерами, будут работать на основных направлениях выездов из Санкт-Петербурга», — добавили в пресс-службе.