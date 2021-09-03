Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к зиме подготовлены объекты здравоохранения и образования. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 3 сентября.

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«На сегодня полностью подготовлены объекты здравоохранения и образования Ростова. Необходимые регламентные работы выполнены на 97% многоквартирных домов с центральным отоплением», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В ближайшие дни завершится дополнительное тестирование тепловых сетей. Выявленные нарушения в работе систем отопления будут устранены.