Уфа, 3 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Современный комплекс по переработке сельхозпродукции стоимостью 510 млн рублей намерены построить в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Зерно

Этот инвестиционный проект был рассмотрен на «Инвестчасе» в правительстве региона.

Инвестор занимается растениеводством на протяжении 15 лет. В новом комплексе будут очищать и сушить овес, ячмень и пшеницу. Позже инвестор намерен запустить в работу цех отжима и розлива подсолнечного масла, а также начать производить комбикорм.

Отмечается, что планируется создать 25 новых рабочих мест, работников комплекса планируется обеспечить жильём. Для этого в Чишминском районе в селе Сайраново намерены возвести пять двухквартирных домов.

«Создание перерабатывающих мощностей — одно из приоритетных направлений для нашей республики, и мы, безусловно, будем оказывать содействие аграриям, работающим в этой сфере», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радий Хабиров.

Сообщается, что данный проект получит статус приоритетного, инвестору будут предоставлены налоговые льготы. Помимо этого, инвестору будет возмещена часть затрат на создание инженерной инфраструктуры.