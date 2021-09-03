Варшава, 3 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В ходе Европейского форума по кибербезопасности CYBERSEC, который проходит в Крынице-Здруй (Польша), заместитель министра юстиции Польши Михал Вось сообщил, что в республике находится «самая большая электронная тюрьма в Евросоюзе». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«В прошлом году количество заключенных, охваченных системой электронного наблюдения, насчитывало 4,5 тысячи. Сегодня это число превышает 7 тысяч человек. Это был большой вызов с точки зрения организации патрулей, которые отслеживают электронные браслеты, а также увеличения потенциала этой системы, которая была расширена на дополнительные 2 тысяч мест», — сказал замглавы польского минюста.

По его словам, это самое большое количество заключенных по электронным наблюдениям на душу населения в Евросоюзе.

Форум CYBERSEC уже в третий раз организует польский Институт Костюшко. Участники встречи обсуждают местные, региональные и глобальные проблемы, связанные с кибербезопасностью, а также цифровыми трансформацией, обороной и энергетикой.