Москва, 3 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В московском районе Гольяново накануне учебного года фактически выгнали на улицу музыкальную школу, в которой учится около 300 детей. Об этом написал в своем Telegram-канале один из депутатов Мосгордумы.

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По его словам, детская музыкальная школа №82 с 1978 года располагалась в здании по адресу Щелковское шоссе, 29а, которое в последние годы занимает общеобразовательная школа №319. Буквально накануне учебного года стало известно, что директор школы №319 отказалась продлевать музыкальной школе договор аренды.

Новых помещений также не предоставили, а предложили перейти на дистанционное обучение или в филиалы ДМШ в других районах, что крайне неудобно для детей и их родителей. Филиалы находятся достаточно далеко от нынешней школы, да и переполнены — не смогут принять всех желающих детей.

«Ситуация вообще абсурдна, в том, что у музшколы нет своей площади и она находится в зависимости от школы, которая им предоставляет помещение для занятий. Направил в Департамент образования и Департамент культуры письма с просьбой срочно продлить музыкальной школе договор пользования, либо предоставить новые помещения для занятий, чтобы дети своевременно приступили к своим музыкальным занятиям», — сообщил депутат.

Опасаясь, что вышеназванные ведомства не смогут оперативно договорится, парламентарий публично обратился к вице-мэру Анастасии Раковой с просьбой способствовать решению проблемы музыкальной школы, поскольку оба департамента находятся в ее подчинении.

Добавим, что описанные выше случай не уникальный, ситуация развивается в крайне негативном для детских музыкальных школ образом. Об этом, в частности, говорила искусствовед Анастасия Кайнова в своем докладе «Дистанционная афера Детской школы искусств и её последствия», с которым она выступила ещё 22 мая 2021 года на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России».

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