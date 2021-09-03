Кишинёв, 3 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии обратилась в Конституционный суд республики с призывом приостановить действие поправок в закон «О прокуратуре», утвержденные президентом страны Майей Санду. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Constcourt.md Конституционный суд Молдавии

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что в парламенте законопроект о поправках якобы принимали в срочном порядке, без соблюдения процедур прозрачности и без учета рекомендаций Венецианской комиссии. В ведомстве заявили о несогласии с тем, какие формулировки используются в новом законе.

«Они (поправки, — прим. ИА REGNUM) рискуют вызвать последствия, которые серьезно подорвут конституционные принципы независимости прокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Напомним, парламент Молдавии принял поправки к закону «О прокуратуре» 24 августа. 3 сентября был опубликован соответствующий закон, подписанный Санду. Ранее генпрокурор Александр Стояногло заявлял, что поправки облегчают процедуру увольнения генерального прокурора.