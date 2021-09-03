Москва, 3 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Зафиксированная на территории Доминиканской Республики вспышка африканской чумы свиней (АЧС) положительным образом повлияет на ситуацию на рынке свиноводства в России. Об этом 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на эксперта портала Agrotrend.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Свинья

По мнению специалиста, в ближайшее время АЧС может добраться до таких ключевых стран — экспортеров свинины, как Бразилия, Канада и США, что может привести к росту покупаемого в России этого вида мяса, которая является серьёзным конкурентом вышеназванных стран.

Также эксперт указал, что из этого инцидента, который показал, что вирус АЧС смог пересечь океан, цены на свинину на мировом рынке возрастут.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Южной Корее зафиксировали ещё один случай заражения вирусом африканской чумы свиней.