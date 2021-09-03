Тула, 3 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» расторг контракт с главным тренером Дмитрием Парфёновым. Об этом 3 сентября сообщается на сайте клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Парфенов

Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Парфёновым клуб покинули его помощники Юрий Ковтун, Андрей Данилов и тренер по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

Парфёнов возглавил «Арсенал» в ноябре 2020 года. В текущем сезоне команда под его руководством сыграла шесть матчей, набрала четыре очка и идёт на 15-м месте.