Нальчик, 3 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось еще на 79 человек. В регионе в последние десять дней отмечается планомерное снижение прироста числа новых случаев заражения. Общее количество носителей опасной инфекции достигло 29 965 человек, сообщили 3 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Выписано в связи с выздоровлением за прошедший день в республике 78 человек. А общее число преодолевших болезнь составляет 27 965 человек. Не удалось спасти врачам за все время пандемии 715 пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода, в то время как 1 сентября в Кабардино-Балкарии скончались семь пациентов, а 2 сентября — один.