Москва, 3 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Имеют садовый, дачный или приусадебный участок 45% жителей России. Хотели бы приобрести дачный участок 21%, снять — 5%. Нет желания у 34%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Дача

Большинство тех, у кого есть дача, любят проводить свободное время на участке, (37%). Не любят и приезжают по необходимости 5%. Дом для проживания круглый год есть у 25%, летний домик — у 12%. Не имеют дома 8% опрошенных.

Выращивают на своём садовом или дачном участке овощи и фрукты только для себя 40% респондентов. Выращивают и для себя, и для продажи 1%. Предпочитают зеленый лужок без урожая 4%.

Опрос проведен 6−8 августа 2021 года в 104 населенных пунктах среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стоимость загородной недвижимости в Подмосковье поднялась на 12,1%.

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