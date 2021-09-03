Тюмень, 3 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 238 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 сентября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 240 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 сентября коронавирусом заразились 55 627 человек, выздоровели 48 944 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 3 сентября в регионе скончались 1 493 пациента с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).