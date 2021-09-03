Сысерть, Свердловская область, 3 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Сысертский хлебокомбинат остановил производство из-за подорожания продуктов. Об этом заявил партнёрам компании управляющий Дмитрий Артемьев, копия письма есть в распоряжении журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Хлеб

«Наше предприятие не смогло справиться с ситуацией, вызванной ростом цен на сырье при сохранении стабильно низких цен на поставляемую вам продукцию», — такую выдержку из письма приводит «Е1».

В обращении указано, что с мая 2021 года завод находится в трудном финансовом положении. Осуществлять поставки хлебопродуктов по заключённому ранее с партнёрами договору предприятия не может.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура и СК начали проверку по фактам невыплаты зарплат на производстве.