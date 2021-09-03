Лондон, 3 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Корпорация Лондонского Сити (муниципальное образование Лондона — квартал «Квадратная миля» в Лондоне, на территории которого находится большая часть штаб-квартир и головных офисов ведущих финансовых и страховых компаний Великобритании и мира) поддерживает новый проект по финансированию инклюзивной и устойчивой инфраструктуры в Индии. Об этом сообщает информационный портал The Market Screener 03 сентября 2021 года.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Проект, о котором было объявлено 2 сентября 2021 года на 11 — м британо-индийском экономическом и финансовом форуме в Лондоне под председательством Инициативы лидерства в области климатического финансирования Bloomberg (Bloomberg's Climate Finance Leadership Initiative — CFLI), Macquarie Group (Австралийский многонациональный независимый инвестиционный банк) и Tata Group (Индийская транснациональная компания-конгломерат) и при поддержке правительств обеих стран. Проект направлен на управление капиталом Индии через государственные, частные и многосторонние инициативы, чтобы помочь стране выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения 2015 года. Эти обязательства включают в себя снижение объёмов выбросов парниковых газов на 33−35% к 2030 году.

Корпорация Лондонского Сити будет поддерживать CFLI через учреждение специального секретариата в Лондоне и представительства организации в Мумбаи. Корпорация считает, что Лондон, как ведущий международный финансовый центр и глобальный центр зеленого финансирования, имеет все возможности для мобилизации огромных объёмов государственного и частного капитала, необходимого для финансирования перехода к чистому безуглеродному будущему, включая обязательства по борьбе с изменением климата в размере 100 миллиардов долларов, зафиксированные в Парижском соглашении.

Объявление о начале реализации инициативы CFLI в Индии было сделано накануне ноябрьской конференции ООН по изменению климата, более известной как COP26, в Глазго, где корпорация Лондонского Сити и Институт зеленых финансов проведут специальную сессию по зеленому финансированию.

Лорд-мэр лондонского Сити Уильям Рассел так прокомментировал новый проект по финансированию инклюзивной и устойчивой инфраструктуры в Индии: «Проект CFLI в Индии — это действительно новый подход к мобилизации капитала в масштабах и темпах, требуемых глобальным переходом к экономике с нулевыми выбросами. Чтобы привлечь необходимый триллион долларов инвестиций, мы должны соединить инновации и финансовые таланты Лондона с динамичным развитием промышленности Индии. Вместе мы можем сократить выбросы и бороться с изменением климата».

Председатель правления Лондонского Сити Кэтрин МакГиннесс добавила следующее: «Индия уже предприняла смелые шаги по декарбонизации своей экономики, но всё еще необходимы миллиарды долларов, чтобы помочь стране выполнить свои обязательства в отношении климата. Лондон имеет все возможности для поддержки Индии, так как является мировым лидером в области «зелёного» финансирования, инноваций и привлечения капитала, что будет реализовано, в том числе, и через проект CFLI в Индии».

Представитель Корпорации Лондонского Сити в CFLI Шраван Джоши заявил: «По мере того, как мы движемся к более устойчивому будущему, крайне важно, чтобы финансовые рынки, такие как лондонский, вступали в партнерские отношения с ведущими странами, такими как Индия, для разработки проектов, направленных на решение проблемы изменения климата. Корпорация Лондонского Сити имеет возможность привлекать заинтересованных лиц, представляющих политику, финансы, профессиональные услуги и технологии. Благодаря тому, что город нацелен на международный уровень, CFLI может помочь сохранить прочное и устойчивое наследие для будущих поколений во всем мире».

Корпорация Лондонского Сити уже имеет многолетнюю программу работы в Индии и 13 лет назад открыла представительство в Мумбаи. Более 15 индийских финансовых компаний имеют офисы в Лондоне, и многие из них открыли филиалы по всей Великобритании.