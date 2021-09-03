Вашингтон, 3 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Руководитель одного из наиболее крупных в Китае инвестиционных фондов Вероника Ву критически отзывалась об американском движении Black Lives Matter (BLM). Об этом 3 сентября сообщает ИА «Красная Весна».

(сс) Becker1999 Протестующий за права негров

Уточняется, что это стало известно из переписки Ву со своими подчиненными, которую приводит портал Axios. В ней глава одного из крупнейших китайский инвестиционных фондов неодобрительно высказывалась в адрес активистов BLM и деятельности этого движения.

При этом из опубликованной переписки следует, что один из сотрудников фонда обратился к Ву по поводу выходного дня в честь дня освобождения чернокожих в Галвенстоуне. В ответ глава фонда заявила, что ей непонятно, как освобождение афроамериканцев связано с выходными днями и назвала движение Black Lives Matter «…настоящими расистами, пытающимися захватить власть в этой стране…».

При этом все указанные письма датированы 2020 годом и на данный момент ни сама Ву, ни фонд никак на это не отреагировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что пять месяцев тюрьмы в США получил лидер ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио.