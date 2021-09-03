Киев, , 13:51 — REGNUM Правительство Украины готовит к внедрению программу безналичных расчетов (cashless), заявил президент Зеленский во время выступления в Стэнфордском университете в США.

Безналичная оплата

Разработкой занимается министерство цифровой трансформации.

Зеленский не уточнил, на каком этапе находится разработка программы и когда именно её могут внедрить. Вместе с тем президент ожидает большого сопротивления этой инициативе.

«Я думаю, это будет большой прорыв и это будет большое сопротивление… Но самое главное — результат и желание этого», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в мае Зеленский обещал, что 24 августа 2021 года, на день независимости, Украина перейдет в режим «без бумаг», т. е. государственные органы больше не будут требовать от граждан каких-либо справок.

Выполнить это обещание не удалось, в начале августа премьер-министр страныДенис Шмыгаль заявил, что Украина точно и окончательно перейдет в режим «без бумаг» уже через три месяца.