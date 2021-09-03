Брдо, Словения, 3 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Евросоюз нуждается в интеграции стран Западных Балкан, среди которых Сербия является ключевым звеном. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 сентября в Словении, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Ministério das Relações Exteriores Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

По мнению Сийарто, тот факт, что Евросоюз не продвинулся в процессе расширения «вызывает сожаление».

«Мы потеряли Великобританию и не смогли продвинуться на Западных Балканах. Это одновременно и обидно, и является проблемой», — процитировал телеканал РТС слова Сийярто.

Глава венгерской дипломатии добавил, что все страны Вишеградской группы поддерживают инициативу Сербии, Северной Македонии и Албании о создании единого экономического пространства под названием Open Balkan.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич во время Бледского стратегического форума высказал разочарование из-за замедления процесса евроинтеграции его страны.