Асекеевский район, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области перед судом предстал священник. Его обвинили в тяжком преступлении — против половой неприкосновенности детей, сообщает СУ СКР по региону.

Приговор

Установлено, что на территории города Бугуруслана и Асекеевского района настоятель приходов в период с января 2019 года по февраль 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех детей. Одного из них священник еще и вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции.

Служитель церкви признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего»), а также преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции»).

Суд приговорил священника к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также назначен дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил.