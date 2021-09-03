Омск, 3 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Омске за неделю молоко стерилизованное 2,5−3,2% жирности подорожало на 2,8% — с 76,29 до 78,40 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в мэрии города.

Pixabay.com Молоко

Также за указанный период выросли в цене пшено (на 1,1%) и зубная паста (на 2,9%).

В целом же, по информации мэрии, еженедельный мониторинг не выявил кардинального изменения цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Лидером по снижению цен по состоянию на 31 августа стала морковь, которая подешевела по сравнению с прошлой неделей ещё на 12,5%. От 1 до 6% упали в цене картофель, помидоры, питьевая вода, молоко пастеризованное 2,5−3,2% жирности.

Читайте также: В Забайкалье больше всего подорожали печенье и куры