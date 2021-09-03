Самара, 3 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Девять муралов может появиться на зданиях в Самаре. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Rybinsk.ru Мурал в Рыбинске

Работы хедлайнеров фестиваля Samara Ground в текущем году украсят не только столицу Самарской области, но и Тольятти.

Так, в Самаре планируют установить девять муралов, а в Тольятти — шесть.

«Аргентинский уличный мастер Андрес Иглесиас рисует гигантский портрет мальчика-космонавта на фасаде жилой высотки на ул. Галактионовской, 2. А испанский художник русского происхождения, известный под псевдонимом Sav45, Вячеслав Гунин идею и сюжет своей картины пока держит в секрете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что художник из Серпухова Роман Мураткин намерен расписать пятиэтажку на Первомайской, 24.

«Это будет сцена с детьми, которые бегают на площадке и играют в мяч. Примерно через десять дней мурал будет готов», — приводит пресс-служба его слова.

На ул. Галактионовской, 37 в ближайшее время может появиться древний сфинкс. А ростовский художник Мария Хардикова со своим помощником намерены расписать фасад Колледжа сервисных технологий и дизайна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый Samara Ground состоялся год назад. Этот арт-проект объединяет профессионалов российского и мирового стрит-арта с творческим сообществом региона.

Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену сооружения или здания.