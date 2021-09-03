Ульяновск, 3 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё почти 200 пациентов. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 3 сентября, с начала пандемии в регионе лабораторно выявлено 75 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 273. Напомним, что сутками ранее было официально подтверждено 275 случаев инфицирования.

Выздоровели в регионе 67 628 пациентов, в том числе за последние сутки вылечились 197 человек.

Напомним, что умерли в Ульяновской области 2326 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета Ульяновская область получила 1,9 млн рублей на разработку документации для ремонта детской областной больницы имени Горячева и свыше 200 млн рублей на приобретение оборудования.