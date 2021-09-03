Ставрополь, 3 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки число жертв COVID-19 увеличилось еще на 23 человека. Всего в регионе умерли от осложнений в результате заражения опасной инфекцией 2394 жителя. Такие данные привел 3 сентября федеральный оперативный штаб.

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Еще на 355 человек увеличилось число новых заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 76 298 человек. В течение всего периода пандемии были вылечены от COVID-19 62 707 пациентов. Только за прошедшие сутки их число увеличилось на 182 человека.

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в настоящее время в регионе развернуто 3583 койки в ковидных госпиталях, 22% из них свободны.