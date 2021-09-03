Владивосток, 3 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. МЧС получит четыре вертолета Ми-8-АМТШ-ВА до конца 2023 года, такой документ министерство и компания «Вертолеты России» подписали в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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В «Вертолётах России» уточнили, что соглашение подписали управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов и замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Оно означает заключение в сентябре текущего года твёрдого контракта на поставку четырёх вертолётов Ми-8АМТШ-ВА.

«Два вертолета будут переданы заказчику в 2022 году, а еще два — в 2023 году», — сообщили в компании.

Такие вертолёты созданы специально для северных регионов, система подогрева в них обеспечивает оперативный запуск двигателей при морозе до минус 60 °C. За счёт внешних дополнительных топливных баков увеличивается дальность полётов: за семь часов машина способна преодолеть до 1,4 тыс. км.

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