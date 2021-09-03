Курган, 3 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 3 сентября подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 83 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 126 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 3 сентября выявлено 30 285 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 3 сентября вылечились 26 325 человек, скончались 617 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).